Roxana Wring, fostă președintă a USR Bucureşti, care a semnat un angajament cu Securitatea, a avut numele conspirativ „R 21 sau Rodica”, se arată în cererea de chemare în judecată formulată de CNSAS, prin care solicită constatarea calităţii Roxanei Wring de colaborator al Securităţii ca poliţie politică.

Wring a furnizat informaţii „prin care se denunțau activități potrivinice regimului totalitar comunist” despre un profesor american şi turişti străini, se mai arată în cererea de chemare în judecată, anunță b1.ro.

Pe 9 octombrie, USR a transmis că Roxana Wring nu mai face parte din partid, deoarece statutul nu acceptă foști colaboratori ai Securității. Aceasta și-a dat demisia la solicitarea liderului USR, Dan Barna. În aceeași zi, Wring scria pe Facebook: „E un șoc. Nu am semnat niciodată nimic în fața unui ofițer al Securității, despre care să știu că ocupă o astfel de funcție”.

Ea a lucrat între septembrie 1977 şi noiembrie 1979 la ONT, ca ghid turistic, apoi, la vârsta de 25 de ani, în 1980, statul comunist i-a permis să părăsească ţara după ce s-a căsătorit cu un cetăţean britanic.

Din cererea CNSAS de la CAB:

<<așa cum=”” rezultă=”” și=”” din=”” cuprinsul <strong=””>notei de constatare nr. DI/I/316/19.02.2019, doamna … (anterior …), a întocmit olograf și semnat cu numele real un angajament (dosar nr. R 65440, vol. 1 f. 4), datat 10.10.1977, din cuprinsul căruia rezultă că a preluat numele conspirativ ”R 21 sau Rodica”. Domnia sa, …. la ….., a fost recrutată informatoare în scopul încadrării informative a profesorului american … și a grupurilor de turiști străini.</așa>

Pe parcursul colaborării cu Securitatea, aceasta a furnizat informații prin care se denunțau activități potrivinice regimului totalitar comunist, precum comentariile negative la adresa realităților social-economice și politice sub regimul comunist față de alte țări – notele olografe, semnate cu numele conspirativ ”R 21 sau Rodica”, existente în dosarul nr. MD 21659 (cotă CNSAS), f. 10 – nedatată și în dosarul nr. I 690997 (cotă CNSAS), vol. 1, f. 7-9 – datată 28.12.1977.

Reținem, astfel, notele olografe, semnate cu numele conspirativ R 21 sau Rodica, anterior menționate, referitoare la comentariile negative la adresa realităților social-economice și politice sub regimul comunist față de alte țări, și anume:

* nota, nedatată, prin care pârâta informa Securitatea în legătură cu numita ….r espectiv: ”…, delegată la NUR-Olanda și RFG, are în grijă și turiști din Predeal unde pleacă în fiecare luni miercuri și sâmbătă, cu mașina firmei. Ca și ceilalți delegați preferă să nu se împrietenească cu românii. Ca și ei, este convinsă că e permanent supravegheată. I se pare că cetățenii români sunt înfricoșați de posibilitatea de a intra în conflict cu organele milițienești și cu securitatea statului. /…/.” (dosar nr. MD 21659, f. 10);

* nota, datată 28.11.1977, prin care pârâta informa Securitatea în legătură cu numitul …, respectiv: ”…, delegatul firmei Neckermann, are grijă de turiștii … și …. din hotelurile Șoimul și Ciucaș. /…/. Afirmă că în Bulgaria ca și aici fiecare delegat de firmă e urmărit de Securitatea statului, dar repetă la nesfârșit că nu-i pasă, având în vedere că singurul lucru care i se poate întâmpla e să fie dat afară din țară, ceea ce (după cum spune el) e pozitiv în RFG. Firma Neckermann nu consideră reclamațiile care vin dintr-o țară socialistă întemeiate (în acest caz România), și le tratează ca încercări de denigrare a propriilor angajați. /…/. Critică de căte ori are ocazia așa-numitul sistem polițienesc (spune el) existent la noi în țară, presupusele condiții grele de trai ale cetățenilor străini, puțina libertate de care se bucură. În fața turiștilor însă se abține și încearcă să prezinte chiar și greutățile într-o lumină mai bună. Când suntem împreună face de multe ori remarci tendențioase cunoaște destul de bine legile țării. Se pronunță împotriva interdicției pusă cetățenilor români de a veni în contact necontrolat cu turiștii străini, calificând aceasta drept o încălcare a dispozițiilor Conferinței de la Belgrad. E la curent cu politica internațională. A vorbit odată despre așa-numitele clase existente în societatea noastră, afirmând că la noi există o clasă de privilegiați care e la conducere, și care conduce cu ajutorul unui aparat de poliție politică foarte bine pus la punct. E inteligent, cult, bine informat, muncitor. Dezaprobă sistemul socialist și afirmă că cel capitalist e net superior. Nu are încredere în români, bănuindu-i pe toți (aproape toți) că îl spionează.” (dosar nr. I 690997, vol. 1, f. 7-9).