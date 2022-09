După apariția acestui volum, în loc să scrie alte cărți, să devină un nume consacrat printre scriitorii locali și naționali, am asistat la o decădere inexplicabilă a lui Valeriu, pe toate planurile. A mai avut o scurtă răbufnire, în 2005, când prietenul lui, poetul Alexa Gavril Bâle i-a publicat la editura proprie, Scriptorium, excelentul volum de poezie „singur la Altar”.

La împlinirea acestei extraordinare vârste (55 de ani), nu am cum să-l critic pe cel mai mare risipitor de talent pe care l-am cunoscut vreodată. Ne place sa credem ca Valeriu Sabău va reveni în forță pe ogorul literaturii, semănând culturi de nestemate pe care numai el știe să le dea rod.

Sub mimica paharelor golite

Și, dacă tot are astăzi atâția ani adunați laolaltă, haideți să-i „recităm” împreună câteva versuri, fără nici cea mai vagă aluzie sau intenție:

Citesc dedicația pe care mi-a oferit-o Valeriu pe volumul „singur la Altar”. Apoi am recitit cartea. Și am văzut că el are o viziune proprie asupra morții:

„că nu te naști mai mult de o

dată

cu plângerea luminii

vindecată pe buze

că nu mori mai mult de o

dată

cu sângele

încărcat de limpezimea

amurgului

lăsat zălog în obrajii

copiilor”.