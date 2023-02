Sute de angajați ai MAI au plecat anul trecut din sistem prin demisie. Mulți dintre ei sunt tineri și au lăsat meseria la care au visat de mici pentru joburi care le aduc probabil împlinirile pe care și le doreau. Și nici instituția nu pare să facă nimic să-i oprească.

Poliția Română are un deficit de personal de 25%, potrivit datelor oficiale. Însă schemele de personal au fost realizate în urmă cu 20 de ani. Astfel că în prezent, numărul de oameni de care are nevoie poliția este posibil să fie de fapt mult mai mare.

„Cred că nu este nicio exagerare când spunem că avem nevoie de încă 25.000 de polițiști la situația operativă existentă”, a spus Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol pentru Ziare.com. Astfel că cei aproximativ 45.000 de polițiști lucrează cât pentru 70.000. La un moment dat obosesc, se îmbolnăvesc, vor mai mult și pleacă.

Conform unui raport obținut de Sindicatul polițiștilor Europol, în 2022 au demisionat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 350 de polițiști.

„Vorbim aici fie de colegi nou încadrați, fie de cei cu o vechime de 4-5 ani, care au constatat că pot obține venituri mult mai bune fără a avea anumite interdicții sau incompatibilități și fără a desfășura activități cât pentru alți 2-3 angajați”, se arată în materialul Europol.

Conform unui răspuns obținut de sindicatul Europol de la MAI, se arată motivele pentru care tinerii părăsesc sistemul.

a) volumul foarte mare de muncă din cauza deficitului de personal, un polițist lucrând cât pentru alți doi colegi;

b) politica execrabilă de resurse umane prin inexistența unui standard de personal și lipsa de viziune asupra dinamicii personalului;

c) neaplicarea unei salarizări corecte prin înghețarea drepturilor salariale cuvenite;

d) valoarea scăzută a salariului, cât a unui angajat dintr-un supermarket, comparativ cu riscurile pe care le au polițiștii;

e) haosul legat de legea pensiilor militare confundate în mod intenționat cu pensiile speciale;

f) inexistența unei predictibilități legate de evoluția în carieră, cât și modul în care se ajunge în funcțiile de conducere;

g) sistemul profund afectat de nepotismele din sistem, pile, relații și cunoștințe;

h) restricțiile și incompatibilitățile pe care le au polițiștii comparativ cu alte categorii sociale;

Grigore Ciascai