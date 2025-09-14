Liderul AUR, George Simion, a fost prezent alături de sute de români din Marea Britanie, la Londra, la Festivalul Libertății de Exprimare.

Acesta a vorbit înainte de Elon Musk în fața a sute de mii de britanici prezenți la cel mai mare eveniment organizat vreodată în capitala Marii Britanii pentru libertate, drepturi și suveranitate.

„Suntem cu toții aici pentru a apăra libertatea și democrația. (…) În întreaga Europă, dictatura este impusă de Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen. Trebuie să ne apărăm drepturile, patria, credința și familiile noastre, copiii noștri și viitorul civilizației noastre. Anul acesta am avut alegeri anulate în România. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și toți birocrații Uniunii Europene s-au amestecat în alegerile noastre și au anulat procesul electoral. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu marii patrioți britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreață, pentru a face Europa din nou măreață. (…)

Sunteți o națiune mare care trebuie să supraviețuiască și trebuie să vă apărați drepturile, viitorul copiilor voștri și viitorul democrației voastre, viitorul națiunii voastre”, a declarat George Simion în discursul susținut în fața a sute de mii de participanți la Festivalul Libertății de Exprimare.