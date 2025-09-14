Victor Ponta a postat un mesaj în care vorbește despre declarațiile făcute în urmă cu câteva zile de ministrul USR al Apărării. Ionuț Moșteanu anunța că România va primi 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană.

„E duminică și nu ne enervăm la cafea – dar chiar sa ne bucurăm! Citim „veștile bune” de la ministrul USR, care ne anunță că ne mai împrumutăm cu 17 miliarde de euro (adică 1.000 de euro pentru fiecare roman care inca mai traieste in Tara)! Ma rog , nu „primim”, ci ne „împrumutăm”.

Nu stiu daca tinerii „frumosi si liberi” si copiii nostri o sa fie fericiți sa dea acesti bani inapoi – dar nu i-a intrebat nimeni! Banii nu sunt pentru școli, spitale sau șosele – ci pentru armament; nimic produs în România, nici măcar prea mult în SUA, probabil în Israel, Coreea de Sud și alte țări care, desigur, se bucură să ne aibă ca și clienți.

Si imprumutati si cu banii luati! Chiar e un mare motiv de bucurie – mulțumim, USR!”, este postarea fostului premier.

Președintele României a dezvăluit că suma este un credit. Potrivit lui Nicușor Dan, țara noastră a primit a doua cea mai mare alocare, care ar fi putut fi și mai mare în cazul în care nu ar fi existat problema deficitului.