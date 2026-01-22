Sub sloganul „FII CONȘTIENT! VIAȚA TRĂITĂ ONLINE ARE CONSECINȚE OFFLINE!”, INSP propune o campanie de conștientizare adresată atât părinților, cât și copiilor, împotriva dependenței de tehnologiile digitale, având în vedere impactul crescut al acestora asupra sănătății mintale. Astfel, în cursul acestei săptămâni, specialiștii Serviciului Medicină Școlară și Universitară, din subordinea Direcției de Asistență Socială, au demarat, în unitățile de învățământ din municipiu, o serie de activități privind utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Prima activitate s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, unde elevii clasei pregătitoare au aflat informații noi despre folosirea tehnologiei fără a deveni dependenți, dar și despre alternative și alegeri sănătoase pentru petrecerea timpului liber.

Subiectul este de mare actualitate, fiind abordat și în cursul anului trecut, când, prin intermediul personalului medical din cabinetele medicale școlare, a fost realizat un studiu ce a constat în aplicarea unui chestionar privind impactul dependenței de ecrane în rândul copiilor și adolescenților din municipiul Baia Mare. Pe parcursul a șapte zile, un număr de 1.480 de elevi, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, au participat la acest sondaj, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra obiceiurilor legate de utilizarea ecranelor.

Rezultatele sondajului arată că, deși copiii și tinerii petrec, în medie, mai mult de 3–5 ore pe zi în fața ecranelor, 67% dintre respondenți au declarat că le place să petreacă timp în aer liber, fără dispozitive electronice. Contrar recomandărilor specialiștilor, care susțin că utilizarea dispozitivelor mai mult de 2–3 ore pe zi afectează sănătatea mintală, 50% dintre respondenți au afirmat că nu se simt obosiți sau lipsiți de energie din cauza timpului petrecut în fața ecranelor. Totuși, 40% dintre participanți au declarat că resimt dureri de cap sau oboseală oculară în urma expunerii îndelungate la ecrane.

Aceste activități vor continua și în perioada următoare, în școlile din municipiu, deoarece ne dorim ca adolescenții și copiii băimăreni să utilizeze tehnologia digitală într-un mod responsabil.