În perioada 30 aprilie – 4 mai, s-a desfășurat Olimpiada Națională de Religie, cultele romano-catolic și greco-catolic, găzduită în acest an de Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla.

La concurs au participat 191 de elevi de clasele V-XII, din 19 județe din țară.

Eparhia de Maramureș a fost reprezentată de 15 elevi, șapte din Maramureș și opt din Satu Mare, care s-au întors acasă cu 2 premii:

Utan Andrei Marius, elev la Școala Gimnazială „Vasile Berci” din Călinești (pr. prof. dr. Codrea Ioan) a obținut Premiul I – Clasa a VI-a

Fodoruț Ștefan, elev la Școala Gimnaziala „Constantin Brâncoveanu” din Satu Mare (prof. Deak Istvan), a obținut Mențiune – Clasa a VI-a.

Grupul eparhial a fost însoțit la Cluj Napoca de profesorii Deak Istvan și Ciaba Andrei.

„Mulțumesc profesorilor care m-au pregătit și m-au ajutat să obțin Premiul I, mulțumesc organizatorilor și tuturor celor implicați care au făcut ca acest eveniment să rămână înscris în inima mea, fără a putea fi șters de vreo cerneală a timpului”, a declarat pentru biroul de presă Andrei Utan, care ne-a povestit că este al doilea an în care participă la olimpiada națională de religie, dar anul acesta a alocat mai mult timp învățatului, având un program zilnic de studiu, în vederea pregătirii olimpiadei, fapt care a adus un rezultat foarte bun.

Întrebat fiind despre dificultatea subiectelor, Andrei a răspuns: „Subiectele au avut un grad de dificultate medie, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu am reușit să fac o lucrare frumoasă” și că experiența întreagă a fost una foarte pozitivă: „Este a doua oară când particip. Experiența din acest an a fost însă una inedită. Am vizitat foarte multe obiective. Cel mai mult mi-a plăcut ziua de vineri, 2 mai, în care am avut ocazia să vizităm orașul Cluj-Napoca, alături de un ghid turistic”.

Olimpiada din acest an, Anul Național „Cardinal Iuliu Hossu”, găzduită de Eparhia de Cluj-Gherla, a reprezentat și un bun prilej de a merge pe urmele Cardinalului, conduși de tinerii din ASTRU, vizitând biserici și muzee din oraș. Elevii au participat, de asemenea, la conferința „Educația în valorile creștine – Tineri ai Anului «Cardinal Iuliu Hossu»”, susținută de Codruța Fernea (responsabilă cu proiectele Anului „Cardinal Iuliu Hossu” în Eparhia de Cluj-Gherla) și au vizionat filmul „Cardinalul” (în regia lui Nicolae Mărgineanu), dar au și vizitat și s-au rugat la deschiderea Olimpiadei în catedrala „Schimbarea la Față”, catedrala din care Iuliu Hossu și-a păstorit credincioșii.

Preasfinția Sa Claudiu Pop, Episcop de Cluj-Gherla, i-a felicitat și le-a mulțumit elevilor participanți, pe care i-a numit „căutători de adevăr”, pentru că doresc să vadă tot mai mult „chipul adevărat al lui Dumnezeu”.

Felicitări pentru Andrei Utan au venit din partea Preasfinției Sale Vasile Bizău, dar și din partea părintelui prof. dr. Ioan Codrea, inspector eparhial, care a apreciat efortul și implicarea lui Andrei, ceea ce s-a oglindit în rezultatul obținut, nota 10 curat. „Mă bucur pentru reușita lui, dar și pentru faptul că aceasta îi oferă un bun prilej de a aprofunda relația cu Dumnezeu, prin aprofundarea Cuvântului Său”, a declarat pr. prof. dr. Ioan Codrea.