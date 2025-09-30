Miercuri, 1 octombrie, de sărbătoarea închinată Acoperământului Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Rohița, Protopopiatul Lăpuș, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu prilejul deschiderii noului an universitar pentru studenții și masteranzii teologi. Amintim faptul că, din încredințarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, PS Timotei Sătmăreanul este coordonatorul școlilor teologice din eparhie.