Un şofer român de TIR a salvat de la moarte un coleg ce fusese gazat în cabina camionului de doi indivizi înarmaţi cu săbii, într-o parcare din Franţa.

Totul s-a întâmplat noaptea trecută, în jurul orei 04.30, într-o parcare din Franţa, acolo unde şoferul român de TIR a parcat pentru pauză.

La numai două săptămâni de la tragedia în care un alt şofer român de TIR a fost ucis cu o sabie, într-o parcare din Franţa, chiar sub ochii soţiei sale, un alt şofer român a fost la un pas de a deveni victima hoţilor.

Vasile Marian, un şofer din Brăila, acelaşi oraş din care era şi Mihai Spătaru, şoferul ucis în Franţa, a reuşit totuşi să se salveze, dar şi să îi salveze viaţa unui coleg ce fusese gazat în cabină de doi indivizi înarmaţi cu săbii care încercau să fure din remorci.

Ilie Matei – „Omul Şoselelor” a povestit totul într-o postare pe Facebook.

Şofer român de TIR, atacat cu săbii într-o parcare din Franţa

„O noua tragedie a stat să se intample aseară in una din parcările de pe coasta Franței. Scenariul, copie la indigo ca și in cazul raposatului Mihai Spătaru, colegul nostru ucis acum 2 săptamani.

De data aceasta doar tăria de caracter si curajul unui alt coleg al nostru, Vasile Marian pe numele lui, culmea tot din Braila, angajat al unei companii romanesti, au salvat atat viața colegului nostru cat si a colegului din Belarus, parcat langă el.

In jurul orei 4.30, colegul nostru Marian Vasile, a coborat din camion sa mearga la toaleta parcării, moment in care a observat o persoana in laterala remorcii. Imediat omul nostru a facut stanga imprejur, a sarit in camion, a incuiat usile si a pornit motorul claxonand. Stia ce pătise colegul Mihai cu 2 saptamani in urma, asa ca nu a riscat sa se apropie de strainul din laterala remorcii.

In acel moment, un alt atacator cu un obiect ascutit de marimea unei mini săbii a venit la fereastra masinii strigand la el sa nu mai faca galagie, asta in limba engleza. In acel moment, a lovit cu manerul sabiei usa camionului, dupa cum se observa si in foto.

In acest timp, celalalt atacator a incercat sa deschida usa remorcii, dar fara succes, camionul fiind dotat cu incuietori tipice remorcilor frigorifice. Vazand ca nu are succes, au trecut la remorca colegului din Belarus, dar galagia facuta de Marian, i-a pus pe fuga pana la urma.

Vazand ca in camionul de Belarus nu se misca nimic dupa atata zgomot, colegul nostru a batut la usile rusului sperand ca acesta este inca in viata. In cele din urma a reusit sa il scoata din cabina, acesta fiind gazat dupa metoda tipica folosita de hotii din Franta.

Mirosul de gaz din cabina era patrunzator, spune Marian… omul era semidrogat de la gazul ala cand l-am dat jos din cabina… Dupa ce s-au linistit au sunat la politie, in speranta ca vor fi ajutati..

Mda, au fost redirectionati telefonic spre un vorbitor de spaniola, acesta repezindu-i rapid: Sunt morti sau raniti? Nu, nu sunt. Si atunci ce doriti mai exact?

Pai…sa ne ajutati, nu ne simtim in siguranta … A venit Jandarmeria…dupa mai bine de 1.30 h…. Scenariul clasic….in loc sa verifice nr masinii la care oamenii au reusit sa faca poza, cei 2 jandarmi au controlat actele camioanelor, actele marfurilor si vizual au verificat si marfa bielorusului prin ruperea sigiliului de la remorca.

Vin si eu cu o intrebare ce se afla in ultima perioada pe buzele tuturor ai nostri de pe sosele: Cum facem ca sa ne aparam in asemenea cazuri?

Incepem sa ne inarmăm? Deja situatia degenereaza si doar reflexul de a fugi in cabina si a se incuia i-a salvat viata colegului nostru. Foarte important, atacatorii au fizionomii de europeni, nu imigranti.

Intre ei au vorbit intr-o limba necunoscuta colegului nostru, albaneza sau bulgara, din cate mi-a povestit omul la telefon. Urgent trebuiesc luate masuri. Ai nostri risca mult intr-o țară in care infractionalitatea pare ca nu se mai ascunde in spatele mastilor sau a intunericului. Aveti grija de voi! Pe șosele ne avem doar unii pe ceilalti!”, a scris Ilie Matei în postarea de pe Facebook.