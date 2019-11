Cristian Bacanu, secretar de stat in Ministerul Justitiei, ar dori ca fiecare roman sa depuna o declaratie de avere pentru ca statul sa poata „controla veniturile”. Declaratia a fost facuta miercuri la conferinta „Buget si fiscalitate 2020: dinspre politica oficiala spre mediul de afaceri”, organizata de cursdeguvernare.ro cu sprijinul ASE si AMCHAM.

„Poate ar fi util sa discutam noi ca societate, si e o tema pe care o lansez, despre o declaratie de avere pe care fiecare cetatean sa o inregistreze, pentru ca pana la urma trebuie sa avem o evidenta, ca sa putem controla veniturile. Pana atunci facem controale in orb si de foarte multe ori nedreptatim antreprenorii”, a declarat Cristian Bacanu, scrie aktual24.ro.

El a mai spus ca in cadrul Ministerului de Finante se ia in discutie si infiintarea parchetelor financiare pentru combaterea evaziunii fiscale.

„Chiar am discutat aseara cu domnul ministru Predoiu si noua ni se pare ca ar fi de bun augur sa avem un altfel de mod de control. Sa verificam de pilda cum anumiti cetateni au niste averi absolut impresionante, in conditiile in care nu avut niciodata venituri impozabile. Sunt n exemple. Avem tot felul de artisti ilustri, care merg cu tot felul de masini, care de care mai scumpe, traiesc in vile de lux, dar care nu platesc taxe la bugetul de stat, nu platesc impozite. Aici avem o problema, pentru ca statul roman din pacate nu este eficient in controlarea acestor averi”, a spus Bacanu.