În seara de miercuri, 17 septembrie, polițiștii au intervenit în localitatea Moisei, ca urmare a sesizării producerii unui accident de circulație.

Verificările efectuate au relevat faptul că impactul dintre două autoturisme s-ar fi produs pe fondul neacordării priorității de trecere, în momentul în care o persoană care conducea unul dintre vehicule ar fi încercat să pătrundă de pe un drum comunal, pe DN 18.

O persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, fără a necesita internarea.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Se continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.