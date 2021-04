Silvia Costinean, medic de Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de copii „Marie Curie” din București, dezvăluie cine ia cele mai importante decizii privind sistemul medical, de mai bine de un an, decizii de care depind mii de vieți și destine, decizii în urma cărora au fost comise barbarii inimaginabile, ajungându-se chiar la situația în care mame cu COVID-19 să fie despărțite de copiii abia aduși pe lume, deși nicăieri, în lumea civilizată, nu s-a recurs la așa ceva.

„Cine decide care spitale devin “roșii”, adică exclusiv pentru pacienți covid? Cine???? Cineva a cărui semnătura NU este pe niciun act. Cineva care NU va raspunde NICIODATĂ pentru dezastrul creat de mai bine de un an de zile in sistem. Pentru ca toate ordinele lui sunt informale. (…) Malaxa, ca și spitalul Ilfov (Titan) au devenit spitale covid pe tăcute. Nu a fost niciun scandal, cum s-a întâmplat la Foișor”, scrie medicul într-o postare pe pagina sa de Facebook în care importantului personaj nu i se dezvăluie numele, fiind folosit apelativul „Zeus”, dar a cărui identitate nu este greu de ghicit de fapt (Raed Arafat). „El face și desface după cum vrea mușchiul lui. După cum se fac sinapsele în creierul lui, aleator, adică, fără NICIO baza științifică. Fără nicio urma de empatie, știind că NU va răspunde NICIODATĂ pentru ceea ce face. Fără nicio frica de Dumnezeu, pentru ca el însuși este dumnezeu”, mai spune medicul în scrierea sa despre tragedia unui sistem sanitar care pare atât de greu de reformat și gestionat.

Mai jos integral postarea medicului:

Zeus.

Dar a cui semnătura se afla pe documentele prin care spitalele devin “roșii”?

Ale managerilor de spitale. Formularea este “la cererea xxxxx”, unde xxxx este numele managerului spitalului respectiv.

D-aia știți voi ca spitalul cutare, de exemplu, Spitalul Grigore Alexandrescu, spital de urgenta pentru copii, a devenit spital care îngrijește ADULȚI bolnavi de covid la cerere.

Nu, nu este la cerere.

Toate spitalele au fost OBLIGATE.

Obligate, dar nu de structura in subordinea căreia sunt, adică NU de minister sau de primărie.

In noiembrie 2020, in valul 2, adică, spitalul Malaxa a devenit spital “roșu”, “la cerere”, iar ASSMB nici măcar nu știa ca acest lucru urmează sa se întâmple. Malaxa e in subordinea PMB, dar NU PMB a decis asta.

Nu, Zeus a decis.

Repet, semnătura lui nu este nicăieri, pentru ca FORMAL nu are cum sa fie.

Malaxa, ca și spitalul Ilfov (Titan) au devenit spitale covid pe tăcute. Nu a fost niciun scandal, cum s-a întâmplat la Foișor.

Și in Malaxa, și in Ilfov, maternitățile au fost închise! Nu funcționează sălile de naștere, sălile de operații, secțiile de obstetrica, secțiile de neonatologie.

Paturi pentru nou-născuți au fost șterse intr-o clipa, ducând la imposibilitatea realizarii transferurilor din provincie pentru nou-născuții care necesita îngrijiri in maternități de nivel superior, ducând, astfel, la suprasolicitarea celorlalte maternități.

Malaxa a avut, pe timpul verii, excedent de pacienți nou-născuți, sa nu va imaginati ca maternitatea era goală.

Știind ca vor fi eventual transformați in spital covid, in faza a patra, nu a doua, se organizaseră. Au creat circuite și saloane roșii, tampon și verzi.

Dar, degeaba.

Pentru ca Zeus a decis ca maternitatea trebuie închisă.

Primesc doar lauze – care au născut in alte spitale, non-covid- depistate pozitiv, dar FĂRĂ copii, nou-născuții rămân in maternitățile in care s-au născut.

In toată lumea civilizata, nou-născuți NU sunt separați de mame, chiar dacă acestea sunt depistate pozitiv; pentru nou-născutul la termen sănătos este încurajată spitalizarea in sistem rooming-in, adică nou-născutul in salon cu mama lui, cu pastrarea măsurilor de precauție – mama poarta masca in timpul alăptării sau apropierii de copil, se spală pe mâini etc.

De altfel, sunt studii care arată ca mama transmite anticorpii prin lapte nou-născutului, astfel ca acesta este protejat pe termen lung împotriva virusului.

[inainte de apariția vaccinurilor, olandezii au folosit laptele de mama recoltat de la lauzele covid pozitive, pentru a crea un fel de înghețată pe care o dădeau persoanelor vârstnice din centrele pt bătrâni!]

S-au făcut hârtii peste hârtii (după ce au organizat, prin efort propriu, spitalul)prin care s-a cerut redeschiderea maternității, pentru a primi măcar nou-născuții lăuzelor care erau transferate. Fără răspuns.

