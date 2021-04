Radu Butean, profesor în Baia Mare, afirmă faptul că familia Ciuciulete nu are acte pe teren și pe casă, iar problemele cu fundația casei respectivei familii sunt de mai mulți ani:

,,Faptul că i se dărâmă lui casa e pentru că el și-a săpat lângă casă, de fapt a cumpărat pământul de la tatăl meu, în momentul în care eu eram plecat în străinătate și i-a spus tatălui meu să nu ne spună nouă nimic, mie și fraților mei, suntem în total șase frați. Faptul că i se strică lui casa nu are legătură cu ceea ce am făcut eu, pentru că între lucrarea mea și casa lui sunt exact 36 de metri. Mai sus de casa lui mai există încă o casă, iar logica ar fi ca și casa aceea să pățească același lucru. El și-a construit lângă casa lui niște anexe, tocmai din BCA, care absoarbe apa și de aceea a pățit acest lucru. Pozele din articole care prezintă casa distrusă sunt făcute în mod pervers, pentru că pozele sunt făcute după ce a spart el în casă. Ați afirmat în articole că eu am pus în pericol drumul, vă invit să vedeți cum am pus eu în pericol drumul. După aceea, domnul primar a făcut un studiu geodezic, care prezintă clar lipsa rigolelor, a șanțurilor, iar din partea de sus a colinei a făcut să se infiltreze apa și să intre sub pământ. Tatăl meu, împreună cu alți vecini, făceau șanțuri pentru ca apa să se scurgă și era direcționată până în drum. De ani de zile nu s-au mai făcut șanțuri. A fost în primăvară o vreme foarte ploioasă și apa s-a scurs și pământul a devenit vulnerabil, iar raportul geodezic a domnilor de la Cluj spune alb pe negru. Victimizarea familiei Ciuciulete, care a devenit atât de importantă pentru dumneavoastră, nu are absolut nicio justificare. Cât timp a spus prostiile astea prin Suciu de Sus, eu unul nu am nicio treabă, pentru că lumea știe cine sunt eu și cine e el, dar din moment ce s-a ajuns în presă, lumea a început să mă întrebe și asta mă deranjează. Cum v-a prezentat domnul primar situația, aceea este situația reală și adevărată. În 2006, când eram eu în Italia și mi-a fraierit părinții pentru cumpărarea pământului respectiv, fără acte, a venit cineva la mine și mi-a spus ,,voi ce fundație construiți acolo?”, iar eu nici n-am știut. Eu i-am spus tatălui meu să rupă târgul care l-a făcut cu el, pentru că eu nu știam despre ce este vorba. Tata nu putea vinde pământul, pentru că nu era atunci proprietar cu acte, iar el a făcut repede o fundație. Atunci afirma că a băgat bani în fundație, iar eu am acceptat, că doar nu duc cu mine în pământ pământul vândut de tatăl meu. Fundația a fost făcută fragilă, iar acolo unde e casa lui, înainte cu câțiva zeci au mai fost case, iar pentru că acolo e o zonă mlăștinoasă, proprietarii de acolo plecau pentru că le putrezeau grinzile de la casă, casele fiind din lemn. Dacă el făcea casa cu un arhitect, nimeni nu-i permitea, pentru că tu trebuie să ai minim șase metri de la sârma de curent, iar el nu are nici măcar un metru. Stă ilegal acolo, fără acte pe pământ, fără acte pe casă și se ceartă cu toți vecinii, inclusiv eu i-am făcut plângere penală, pentru că m-a amenințat. Eu, când am efectuat în toamnă săpăturile, am făcut frumos și nu deasupra casei lor, nu avea nicio legătură cu gardul lor, iar ploile din primăvară au făcut ca apa să se scurgă în pământ. Ce vrea el să obțină e să fac eu disjungere de proprietate, pentru a cumpăra el toată parcela respectivă. Am acolo la Suciu de Sus o soră care a făcut gafa de a primi de la el un avans de 20.000 de lei, pentru acea parcelă. Acum trei ani când am fost acolo m-a invitat la el și am văzut plin de scule, întrebându-l ce face cu ele și mi-a răspuns că i se dărâmă ușa. Faptul că are probleme cu fundația este de mai mult timp, doar că acuma a găsit momentul perfect să se victimizeze, în urma săpăturilor pe care eu le-am făcut. Studiul geodezic îi confirmă clar, iar crăpătura din imaginea din articolul postat pe pagina dumneavoastră de ziar e la 300 de metri de casa lui. Eu nu am vrut să fac niciun teren de sport, am vrut doar să îndrept pământul, pentru că asta îmi doream de mic, să avem un pământ frumos lângă casă”.

Viorel Pașca, primar Suciu de Sus: ,,Un cetățean, fiind profesor la Baia Mare, și-a îndreptat pământul lui de acasă. A vrut să facă un teren de jocuri sportive. Pe om nu l-am putut eu împiedica în grădina lui să nu-și facă ce vrea el, bineînțeles nu casă, pentru că acolo trebuie autorizație”.