În fiecare an vedem pe Facebook şi Instagram postări cu primele cireşe din an. Cu primele căpşuni n-am prea văzut, dar tot ni se pare o veste bună: a apărut prima producţie din acest an de căpşuni româneşti. Momentan, fructele aromate şi parfumate se găsesc doar în serele amenajate.

Au apărut primii căpșuni românești în serele din Satu Mare. Fructele, mari, parfumate și aromate se vând cu 25 de lei kilogramul. Practic la prețul unui kilogram de carne, dar asta nu îi sperie pe cumpărători.

Comenzi sunt din belșug pentru că sunt foarte mulţi cumpărători. Ba chiar producătorul local din Satu Mare spune că are cereri, dar nu are atât de mulţi căpşuni, cu toate că are 3 sere pe o suprafaţă foarte mare.

În câmp, căpşunii vor apărea mai târziu, cam pe la sfârşitul lunii mai şi asta din cauza vremii capricioase. În ultima perioadă au fost înregistrate temperaturi mai mult scăzute care practic ne-au dus cu gândul mai mult la iarnă şi nicidecum la primăvară.

