Jurnalistul Alexandru Căutiș îl pune la zid pe președintele Klaus Iohannis, în urma dezbaterii organizate cu 9 jurnaliști, la BCU. Acesta întreabă pe pagina de socializare dacă nu cumva Iohannis a fost turnător la DIE.

„Klaus Iohannis este cumva fost turnător la DIE?

Este inexplicabilă venerația lui Iohannis față de televiziunea creată de securistul Voiculescu. S-a deplasat personal în Parlament să ia apărarea Antenei 3 când aceasta a fost supusă unui control normal al ANAF. Nu același gest l-a făcut pentru Realitatea Tv închisă tot de ANAF….

Azi consideră că Antena 3 poate să aibă reprezentant la făcătura de “dezbatere”, iar Realitatea Plus nu… (nu am nimic cu Radu Tudor, dar se găseau jurnaliști destui la Realitatea care să fie măcar la fel de corecți și “democrați” precum Radu Tudor)

Antena 3 i-a fost potrivnică lui Iohannis la alegerile din 2014. Realitatea Tv a fost corectă cu Iohannis la alegerile acelea. Depun mărturie că, în ciuda simpatiilor sale de moment și a calculelor personale, Cozmin Gușă a lăsat jurnaliștii să se exprime în voie pe postul Realitatea în 2014 (cât și azi, la 5 ani distanță) Nu pare să se fi produs același lucru și în abordarea editorială de la Antena 3…

De ce are atunci Iohannis comportamentul acesta ciudat față de cele două televiziuni?

Cumva se teme de Dan Voiculescu? Știe ceva Dan Voiculescu, poate dovedi cumva Dan Voiculescu că tânărul neamț Iohannis a fost cooptat de DIE? “Premierul de la Grivco” a avut cândva și altă denumire în vreun angajament conspirativ?

Acestea sunt doar întrebări, pentru că la 30 de ani de la Revoluție nu s-a publicat lista cu “angajații” Securității cum s-a procedat în Germania cu angajații STASI.

Regret că l-am votat și susținut pe Iohannis în 2014. Evident, nu aș putea vota vreodată un candidat precum Dăncilă.

La 30 de ani de la Revoluție suntem obligați să alegem între un ins cu atitudine de Nicolae Ceaușescu și o savantă în petrochimie de teapa Elenei Ceaușescu. Trist.”, scrie, pe Facebook, Căutiș.