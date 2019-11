Cerul a fost temporar noros si pe arii relativ extinse a plouat, mai ales seara si in cursul noptii.

In zona montana inalta, la altitudini peste 1800 de metri, au cazut precipitații slabe sub forma de lapovita, respectiv, trecător a fulguit.

Pe sectoarele de drumuri publice din zonele de deal si de munte a plouat. În județ nu se înregistrează depus strat de zăpada pe drumurile publice din zona montana înaltă. Nu a fost cazul de intervenție cu material antiderapant.