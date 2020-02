Miercuri după-amiază, Sala Polivalentă din capitală a fost gazda partidei dintre CSM București și CS Minaur Baia Mare, din cadrul etapei a 16-a a Ligii Florilor MOL. Cum cele două ocupau locurile 2 și 3 în clasament, s-a și considerat că e vorba de un derby. Iar pe teren așa a și fost. Mai mult, CS Minaur a reușit surpriza, terminând meciul la egalitate, 24-24, ba chiar având posibilitatea să se impună.

Costică Buceschi a pregătit o apărare așa cum scrie la carte, încercând să anihileze vârfurile echipei bucureștene. Singurul loc unde au fost probleme mai mari, în apărarea centrală, dar să nu uităm cât de greu sunt de ținut cei doi pivoți extrem de masivi ai CSMB-ului, Dragana Cvijic și Crina Pintea. Un joc senzațional a făcut din nou Ana Maria Măzăreanu, care a prins nu mai puțin de 17 mingi, pe final fiind de netrecut. Cert este că Măză și apărarea au scos acest punct din deplasare.

Partida a avut multă tensiune, au fost și multe greșeli de tehnică individuală și foarte multe ratări. Minaur a irosit patru aruncări de la 7m, dar trebuie să recunoaștem că la două dintre ele balonul a fost recuperat imediat și s-a înscris. Incredibil procentajul Cristinei Neagu, care a marcat 4 goluri din 14 aruncări, iar aici Măzăreanu “are partea sa de vină”.

Se înscrie foarte puțin în primele minute, Minaur având un singur gol marcat până în min. 13, când Buceschi a cerut primul time-out, la 3-1. Gazdele și-au văzut de treabă, noi am încercat să rămânem în joc, dar au fost multe probleme pe pozițional. CSMB a condus pe tot parcursul acestei prime reprize: 7-3 (18), dar am reușit să ne apropiem la 8-7 (27). N-am gestionat prea bine finalul primei părți, am primit patru goluri și am marcat un singur, astfel că la cabine s-a intrat cu 12-8.

După reluare jucăm mult mai bine. Aceeași apărare bună, Măzăreanu la post, dar mult mai bine pe faza de atac. Se face 13-8 (31), cea mai mare diferență de scor din meci. Seraficeanu de două ori, Rysankova și Hotea aduc scorul la 13-12 (35). Adi Vasile o aruncă în luptă pe Andrea Lekic, iar sârboiacă nu-i înseală așteptările, reușind să înscrie de șase ori în partea a doua. Scorul este strâns, dar parcă nu ne putem apropia. CSM face 20-17 (48), tot cu ajutorul lui Lekic. La 23-20 (54), nu prea mai vedem porți de ieșire. Și totuși, aici își intră în rol echipa și mobilizarea exemplară.

Seraficeanu înscrie pentru 23-21 (55), apoi recuperăm mingea, dar Polocoșer ratează de pe 6m. Mingea rămâne la noi. Se cere time-out, iar după înscrie Lisewska: 23-22 (56.19). Neagu aruncă la poartă, prinde Măzăreanu, Neagu recuperează, aruncă din nou, iar Măză prinde din nou. Avem atacul și Bondar ratează de pe 6m. Avem mingea, Lisewska aruncă pe lângă poartă, dar balonul a fost atins. Suntem în amenințare de pasiv, e ultima pasă, Lisewska aruncă și înscrie: 23-22 (58.29). Neagu încearcă din nou poarta, iar Măzăreanu scoate cu piciorul. Avem atacul, iar Șhteriova găsește un loc pentru a trimite mingea în poartă: 23-24 (59.24). Adi Vasile cere time-out. Cu 17 secunde înainte de final, inegalabila Lekic înscrie pentru 24-24. Nu avem nici un motiv să ne grăbim, pentru că ne convine și un egal. Costică cere time-out cu cinci secunde înainte de ultimul fluier, apoi Shteriova merge spre poartă, aruncă din fault, iar meciul se termină. Lisewska încearcă să înscrie din 9m, la ultima fază, dar trimite peste poartă. Noi “pierdem două puncte” (de fapt am câștigat unul imens, plus încredere), iar CSMB, probabil, a pierdut campionatul.

CSM București – CS Minaur Baia Mare: 24-24 (12-8)

Sala Polivalentă din București

Arbitri: Alexandru Constantin (București) și Laszlo Gal (Harghita) – fără reproș. Obs. A. Dima (Galați)

Aruncări de la 7m: 0-6 (transformate: 0-2; au ratat: Popa 2, Lisewska, Szolosi). Minute de eliminare: 4-2

CSM București: Denisa Dedu (13 intervenții; a apărat și 3 de 7m) – Andrea Lekic 6/7, Iulia Curea 5/6, Crina Pintea 5/7, Cristina Neagu 4/14, Itana Grbic 2/4, Dragana Cvijic 1/1, Elizabeth Omoregie 1/4, Gabriela Perianu 0/2, Andrea Klikovac 0/3, Bianca Marin 0/1. Antrenori: Adi Vasile și Mihaela Ciobanu

CS Minaur: Ana Maria Măzăreanu (17 intervenții) – Sylwia Lisewska 6/14 (unul din 7m), Sonia Seraficeanu 5/8, Marija Shteriova 3/6, Andreea Popa 3/6 (unul din 7m), Oana Bondar 2/3, Helena Rysankova 2/4, Anca Polocoșer 2/4, Camelia Hotea 1/1, Mădălina Conache, Oana Cîrstea, Yaroslava Burlachenko, Larisa Tămaș, Roxana Szolosi 0/1. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs și Claudia Cetățeanu.

Într-un meci restanță din etapa 15: Gloria Bistrița – Rapid București: 34-25. În urma acestor două rezultate, CS Mianur își păstrează poziția de pe podium, la egalitate de puncte cu Bistrița, doar că avem meciul direct câștigat. Și mai știm că următorul meci al fetelor noastre va fi abia duminică, 23 februarie, acasă, cu SCM Craiova (ora 15.30, în direct la TVR). Până atunci vor avea loc acțiunile echipelor reprezentative.

Minaur.ro