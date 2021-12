În noaptea zilei de 09 decembrie, la ora 03.00, polițiștii Secției 6 Sarasău au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că la un imobil din satul Crăciunești are loc un scandal.

Deplasați la fața locului și din declarațiile apelantei, o femeie de 42 de ani, polițiștii au constatat faptul că, la data de 08 decembrie, în jurul orei 22.00, concubinul acesteia, un bărbat de 53 de ani din Crăciunești, a venit la domiciliu, iar pe fondul consumului de alcool, a provocat scandal, agresând-o atât pe femeie, cât și pe fiul acestora.

Polițiștii au emis ordin din protecție provizoriu pe numele bărbatului de 53 de ani și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.

Aseară, în jurul orei 22.00, polițiștii Secției 6 Sarasău, au fost sesizați prin apel 112 de către un tânăr de 17 ani, cu privire la faptul că, la același domiciliu din Crăciunești, tatăl acestuia, respectiv bărbatul de 53 de ani, a încălcat ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști.

Deplasați la fața locului, polițiștii l-au identificat pe bărbat, care ar fi început să se manifeste agresiv. Acesta a fost internat la Spitalul din Sighetu Marmației.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie.