Luni, 10 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Șișești și cei din Baia Sprie au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Baia Mare, pe numele unui bărbat de 34 de ani din Plopiș.

Acesta a fost condamnat la executarea pedepsei cu închisoarea de 1 an și 4 luni sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.