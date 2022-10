M-am săturat de INCOMPETENȚA celor care conduc Maramureșul și, începând din acest moment, mă voi implica personal în obținerea finanțării la Aeroportul Internațional Maramureș! În urma discuțiilor pe care le-am avut AZI cu ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, am arătat că îmi voi oferi toate cunoștințele celor care se află azi la cârma Consiliului Județean, pentru că nu pot privi impasibil cum PIERDEM o nouă finanțare atât de importantă. Așa cum, între 2016 și 2019, în calitate de președinte al Consiliului Județean am obținut, de la Guvernul PSD, bani pentru a recupera decalajul de investiții față de vecinii din Satu Mare și am adus 20 de milioane de euro pentru Aeroportul Internațional Maramureș, și de această dată mă voi implica personal pentru ca, până la final de an, ambele contracte să fie semnate! Pentru că maramureșenii merită să aibă o infrastructură aeroportuară de calitate!” a scris pe o rețea de socializare deputatul PSD ,Gabriel Zetea.