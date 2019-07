Un bărbat care afirmat că a vrut să ajute familia Melencu după dispariţia Luizei,acuză procurorii DIICOT Craiova că i-au făcut un dosar penal pentru obstrucționarea anchetei.

„Pe 27 mai a apărut informația pe conturile de socializare că Melencu Mihaela Luiza este dispărută. (…) Am văzut pe internet și un prieten foarte bun de-al meu m-a întrebat dacă îi ajutăm. Am zis că merită să încercăm. Am luat legătura cu mama fetei, o femeie extraordinară, păcat, sincer, de ce această copilă. Îmi vine să plâng, bărbat la 43 de ani, și acum îmi dau lacrimile când văd cum copiii noștri în România sunt omorâți și nimeni nu face nimic.

Mi se deschide mie dosar penal pentru că am ajutat? Merit o medalie, nu dosar penal! M-a sunat procurorul DIICOT și mi-a spus că am un dosar penal deoarece doamna Melencu mi l-ar fi deschis. Am stat de vorbă după aceea cu ea și mi-a spus că nu este adevărat. Când am vorbit a doua oară mi s-a spus că am încurcat ancheta poliției”, a spus Vasile Dănilă, la Antena 3.