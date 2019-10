Polițiștii din Florida vânează un bărbat acuzat că a violat o fetiță de doi ani provocându-i răni critice, informează Daily Mail. Detectivii spun că monstrul a violat-o pe fetiță și a lăsat-o să sângereze pe podeaua băii.

Bărbatul identificat ca Roberto Lopez, de 40 de ani, este muncitor din regiunea Immokalee situată în Florida. Acesta are un istoric bogat în infracțiuni violente. Acum el este căutat sub acuzația de agresiune sexuală asupra unei victime cu vârsta sub 12 ani.

Poliția vânează suspectul

Biroul Șerifului din Districtul Collier solicită ajutorul populației pentru identificarea și prinderea violatorului de copii. El a fost etichetat drept „animal” într-o postare pe Facebook, care a fost ulterior ștersă. „Acest tip este răul întruchipat și nu trebuie să mai fie în mijlocul nostru”, a scris șeriful Kevin Rambosk pe pagina de socializare a Biroului Șerifului.

Oficialii din poliție nu au dezvăluit circumstanțele atacului asupra copilului. Ei au spus doar că violul a lăsat copilul în stare critică, fapt relatat de publicația ClickOrlando. Un medic a sunat la Biroul Șerifului din cauza unei „răni localizate în zona vaginală”, potrivit unui raport al incidentului.

O notificare emisă de Biroul Șerifului, spune că polițiștii vânează un suspect care are 1,70 m înălțime și 82 kg. Se știe că folosește aproape o duzină de porecle diferite. Miercuri, Biroul Șerifului a declarat că există un mandat pentru arestarea lui Roberto Lopez, în vârstă de 40 de ani, din Immokalee.

Lopez este cunoscut sub diferite nume , inclusiv Rigoberto Lopez Velasquez; Marco Velasquez; Mario Velasquez; Marcos Vasquez Perez; Marcos Velasquez; Rigoberto Lopez; Pascual Lopez Garcia; Marcos Vasquez Perez; și Marcos Perez Vasquez.

Bărbatul este cunoscut pentru frecventarea barurilor dubioase din zonă. Ultimul său loc unde a stat este cel cunoscut sub denumirea de Turnul de Închirieri, din Immokalee. Se pare că acolo a și avut loc incidentul.

Din cazierul său reiese faptul că Lopez a intrat și a ieșit din pușcărie de mai multe ori în ultimii 16 ani. El a fost închis pentru diverse acuzații, inclusiv conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și bătăi. El a mai fost acuzat de violență în familie și furt.