Turistul septuagenar rătăcit în Munţii Rodnei în seara zilei de miercuri, 25 Septembrie a fost găsit.

„Informatie recenta primita de la echipa Salvamont Borsa din teren aflata in Saua Gargalau prin care se confirma ca turistul in varsta de 70 + a fost gasit in viata, este stabil si va fi transportat la baza muntelui unde vor astepta echipele medicale ptr evaluarea lui.

Felicitari echipei Salvamont Borsa si tuturor celor implicati in cautarea si gasirea turistului maghiar”, spun reprezentanţii Salvamont Maramureş.

In acest moment echipele Salvamont Bistrita si celelalte agentii se retrag spre baza.