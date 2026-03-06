„Cuba va cădea destul de curând, apropo. Nu are legătură directă cu subiectul, dar Cuba va cădea și ea. Vor să facă un acord atât de mult”, i-a spus el Danei Bash de la CNN într-un interviu telefonic, în timp ce lăuda succesul militar al SUA în al doilea său mandat.

„Vor să facă un acord, iar eu îl voi trimite pe Marco Rubio acolo și vom vedea cum funcționează. În acest moment suntem foarte concentrați pe acesta. Avem destul timp, dar Cuba este pregătită — după 50 de ani”, a adăugat el.

„Privesc situația de 50 de ani și, practic, a căzut direct în mâinile mele. Din cauza mea a căzut, dar totuși a ajuns direct în mâinile noastre. Și ne descurcăm foarte bine”, a continuat el.

Cu o zi înainte, Trump a spus la Casa Albă că este doar „o chestiune de timp” până când cubano-americanii se vor putea întoarce în țara lor de origine, sugerând că aceasta ar putea fi următoarea prioritate a administrației după războiul în curs cu Iranul.

„Face o treabă extraordinară, iar următorul lucru va fi acel proiect special legat de Cuba”, a spus Trump referindu-se la secretarul său de stat.

„El așteaptă. Dar spune: «Hai să terminăm mai întâi asta.» Am putea să le facem pe toate în același timp, dar atunci se întâmplă lucruri rele. Dacă urmăriți istoria țărilor de-a lungul anilor, când faci totul prea repede, apar probleme. Nu vom permite să se întâmple nimic rău acestei țări”, a conchis Trump.