În Munții Maramureșului a fost declanșată joi, 28 august, o amplă operațiune de căutare și salvare, după ce trei cetățeni ucraineni s-au rătăcit și au solicitat ajutor prin numărul de urgență 112.

Epuizați, deshidratați și fără provizii, s-au rătăcit de mai multe zile pe munte și și-au pierdut complet orientarea.

La fața locului s-a deplasat echipa a Salvamont Maramureș, împreună cu o echipă de la Poliția de Frontieră Valea Vișeului.

Zona în care se aflau cele trei persoane, aproape de vârful Pop Ivan, este una dificilă, ceea ce a făcut ca acțiunea de salvare să dureze câteva ore.

După o operațiune complexă de salvare care a durat mai bine de 12 ore, echipele de salvare au reușit să-i coboare în siguranță pe cei trei cetățeni ucraineni, cu vârste de 28 și 29 de ani, din zona montană unde se rătăciseră. Deși epuizați, au refuzat transportul la spital, fericiți că au scăpat teferi.

„Ne bucurăm că totul s-a terminat cu bine și le dorim multă sănătate! Salvatorii noștri, deși obosiți după o noapte lungă, sunt satisfăcuți că și-au îndeplinit misiunea cu succes. S-au retras la baza Salvamont pentru odihna binemeritata. Actiune incheiata cu succes”, spun reprezentanții Salvamont.