Polițiștii din Borșa au identificat în noaptea de duminică spre luni un autoturism, condus de un bărbat de 31 de ani din oraș. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Condus la Spitalul din Borșa în vederea prelevării de mostre biologice de sânge, bărbatul a refuzat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În seara de duminică, polițiștii din Cavnic au identificat pe strada Eliberării din oraș, un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 50 de ani din oraș.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Conducătorului auto i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

Tot în seara de duminică, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 3 Fărcașa au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că un autoturism circulă haotic pe D.J. 108A.

În urma apelului, polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului în cauză, totodată fiind luată legătura telefonică și cu apelantul, care circula în spatele autoturismului. Din cele relatate de apelant, la un moment dat, în localitatea Colțirea, autoturismul sesizat prin apel s-a oprit în afara părții carosabile lângă un stâlp din beton.

La fața locului, polițiștii au identificat autoturismul, iar la volan se afla un bărbat de 46 de ani din Sighetu Marmației.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul de Permanență Medicală Fărcașa, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.