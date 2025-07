Las Vegas – capitala distracției jocurilor de noroc începând cu 1931, Las Vegas atrage anual aproximativ 40 de milioane de turiști care joacă la cazinourile de top, precum Wynn, Bellagio, The Venetian, Excalibur și Caesar’s Palace.

Macau – capitala a divertismentului bazat pe jocurile de noroc, Macau și-a început ascensiunea în anul 2000, transformandu-se într-un centru al distracției datorită resorturilor integrate și combinării culturii cu facilitățile destinate jocurilor de noroc. Atrage anual 30.4 miloane de vizitatori, care joacă în cazinouri de lux precum Sands, Grand Lisboa, The Venetian, City of Dreams, Wynn, MGM sau The Parisian.