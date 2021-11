Organizat anual în cadrul Openului Internaţional al României la şah, Memorialul Mihail Breaz la şah rapid a reunit la start 28 de juniori din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Timiş.

La capătul celor 5 runde desfăşurate în sistem elveţian s-a impus Andrei-Cătălin Năsui (ACS Tinerii Lei Baia Mare) cu 4,5 puncte, urmat de Horea-Vlad Ţermure (CS Logic 64 Braşov), Mihai-Cristian Iliescu (CSS Viitorul Cluj Napoca) şi Sara Şunea (ACS Tinerii Lei Baia Mare) 4p, Vladimir Sofronie (ACS Logic 64 Braşov), Răzvan Burja-Udrea (CSM Unirea Alba Iulia) şi Alexandru Simina (CSM Unirea Alba Iulia) 3,5p

Premiile speciale pentru cei mai buni juniori pe categorii de vârsta au fost obţinute de Sara Şunea (ACS Tinerii Lei Baia Mare) – fete 16 ani, Sofia Olariu-Chiluţ (CSS Târgu Mureş) – fete 14 ani, Miruna-Maria Covaci (ACS Tinerii Lei Baia Mare) – fete 12 ani, Aliyah-Antonia Trif (CS Mediator Giarmata Vii) – fete 10 ani, Răzvan Burja-Udrea (CSM Unirea Alba Iulia) – băieţi 14 ani, Alexandru Simina (CSM Unirea Alba Iulia) – băieti 12 ani, Patrik-David Dunca (ACS Napocensis Activ Cluj-Napoca) – băieţi 10 ani şi Vladimir Sofronie (CS Logic 64 Braşov). Premiile au fost înmânate participanţilor de Mihnea Costachi, Marius Ceteraş şi Dorin Şerdean, trei foşti elevi ai regretatului maestru albaiulian Mihail Breaz.

De remarcat rezultatele excelente obţinute de ACS Tinerii Lei Baia Mare, un club foarte activ în şahul juvenil românesc condus de profesorul Iulian-Eugen Negrea şi care s-a remarcat în ultimii ani şi la naţionalele de juniori, dar şi evoluţia bună a juniorilor Eduard Piţu, Ioan-Mihai Gomboş şi Andrei Simina de la CSM Unirea Alba Iulia, care au obţinut medalii de argint la categoriile lor de vârstă.

Openul Internaţional al României, un eveniment organizat de Consiliul Judeţean Alba şi Federaţia Română de Şah cu sprijinul Primăriei Alba Iulia şi Hotel Transilvania, continuă la Alba Iulia până sâmbătă 27 noiembrie cu turneul principal de seniori, la care participă şi juniori din loturile naţionale ale României şi Ungariei.

