În zilele de 1–2 august, Parcul Central din Sighetu Marmației se va transforma într-un loc al poveștilor țesute cu migală, al culorilor vii și al meșteșugurilor păstrate cu suflet din generație în generație.

Târgul Meșteșugarilor vă invită să pășiți într-o lume în care mâinile dibace dau viață lemnului, lutului, firului și inimii românești. Veți descoperi creații autentice, oameni minunați și farmecul tradițiilor care ne definesc.

Veniți să ne bucurăm împreună de frumusețea lucrului făcut cu dragoste, de întâlniri calde și de spiritul autentic al Maramureșului – este invitația organizatorilor.