La data de 8 aprilie a.c., în baza probatoriului administrat de poliţişti, faţă de tânărul de 27 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că tânărul, fără a deţine permis de conducere şi aflat fiind sub inlfluenţa băuturilor alcoolice, ar fi profitat de faptul că un autoturism ar fi fost lăsat neasigurat, ar fi urcat la volan şi l-ar fi condus pe o distanţă de aproximativ 20 de metri, acroşând două autovehicule parcate. Ulterior, acesta ar fi agresat fizic un bărbat care ar fi încercat să-l scoată din autoturism.

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

În cursul acestei zile, tânărul urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii, sub coordonarea procurorului continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi tâlhărie.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces-penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penal, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.