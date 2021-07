Incident șocant, în centrul Capitalei. Un tânăr de 26 de ani a ieșit din casă pentru a-și ridica pachetul cu mâncare de la curier și a fost mușcat de un șobolan, pe trotuar.

Cazul atrage din nou atenția asupra deratizărilor care se fac, de obicei, cu întârziere. Abia miercuri, după incident, reprezentanții Companiei muncipale de eco-igienizare au mers să curețe parcul din zona unde s-a produs incidentul, parc pe care aveau în plan să-l deratizeze luna viitoare.

Tânărul povesteşte că s-a trezit cu şobolanul pe el.

Cătălin: „Am coborât să-mi iau comanda repede, m-am îmbrăcat cu ce am apucat şi, când am ieşit la poartă, am fost atacat de şobolan. A sărit şi, mai mult de atât, nu e ca şi cum a sărit şi a plecat, a trebuit să îl dau jos pe mine, am dat din picior. Aveam şosetă şi șlapi, s-a umflat şi degetul, e rană”.

Pare greu de crezut, însă acest lucru i s a întâmplat lui Cătălin, tânărul care a fost muşcat de şobolan chiar în zona Grădinii Icoanei din Bucureşti, în momentul în care stătea de vorbă cu curierul pentru a-şi ridică pachetul cu mâncare. A scăpat cu greu de şobolanul care şi a înfipt colţii în degetul piciorului şi care apoi a fugit sub trotineta curierului.