Față de tânărul de 23 de ani din Lăpuș, care a condus în data de 01 ianuarie a.c. sub influența alcoolului și fără permis de conducere, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Tânărul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.