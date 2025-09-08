Duminică, 14 septembrie, va fi sărbătoare în comunitatea Parohiei greco-catolice Sfânta Cruce din Baia Mare. La ora 11.00 va fi celebrată slujba arhierească dedicată hramului bisericii. Pentru a întâmpina cum se cuvine această sărbătoare, de marți, 9 septembrie, până sâmbătă, 13 septembrie, începând cu ora 8.00, vor avea loc slujbe care vor fi ascultate în direct pe Radio Maria. Tot aici va fi transmisă sujba arhierească din 14 septembrie.
