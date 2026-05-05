Colegiul de Arte Baia Mare se remarcă din nou prin rezultate deosebite la Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească”, etapa județeană.

Eleva Sofia Hauși, din clasa a VIII-a C, a obținut premiul al II-lea, demonstrând cunoștințe solide și o abordare matură a temelor propuse. De asemenea, Miriam Magda, din clasa a X-a A, a fost recompensată cu mențiune, confirmând nivelul ridicat de pregătire al elevilor colegiului.

Performanțele obținute reflectă atât munca și implicarea elevilor, cât și sprijinul cadrelor didactice, contribuind la consolidarea prestigiului instituției în plan educațional.