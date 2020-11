COMUNICAT DE PRESA

SUSPENDAREA ACTIVITATII MEDICILOR VETERINARI DE LIBERA

DIN MARAMURES

Informam opinia publica in urma deciziei Consiliului National a Colegiului Medicilor Veterinari din Romania din data de de 06.11.2020, s-a decis in consens general suspendarea activitatii medicilor veterinari contractanti ai programului national sanitar veterinar ,de apararea sanatatii animalelor si a sanatatii omului ,a identificarii animalelor si de protectia mediului, pentru o perioada nedeterminata. Aceasta decizie extrema a fost luata datorita nerespectarii legii236/19,a OUG117/20 prin care medicii veterinari sus numiti trebuiau sa primeasca pe fiecare cabinet medical veterinar contractant suma de 10 000 lei/luna incepand cu luna august a.c. in conditiile in care ministerul finantelor a asigurat ANSVSA-ului bugetarea pentru 3luni .

De asemenea ANSVSA a introdus in modulul de inspectii a animalelor din exploatatiile,gospodariile nonprofesionale termeni si obligatii necontractate ,atributii complementare,care exced legea prin introducerea de actiuni suplimentare in conditiile de tarifare din 2013. Netrimiterea in parlament a Oug117/20 pentru legiferare creaza o alta nemultumire in randul colegilor.

De asemenea conflictele din cadrul ANSVSA publicate altimenteri in presa, de o tragico-comedie si care se rasfrang in functionarea sistemului national veterinar cu repercursiuni si asupra medicilor in cauza.N-ar fi lipsit de interes sa se autosesizese organele abilitate pentru a face lumina in aceasta agentie guvernamentala unde prin abuz se calca in picioare legile si sufera o tara intreaga. Activitatea acestor cabinete fara primirea acestor sume nu poate continua deoareca celelalte resurse financiare nu asigura mentenanta acestor cabinete ,majoritatea falimentare dar necesare pentru aparare sanatatii publice si a animalelor.Trebuieste sa avem in vedere zooantropozoonoze precum tuberculoza,antraxul,rabia,gripa aviara, bruceloza,evolutia pestei porcine africane care a cuprins epidemiologic intreg arealul Romaniei si unde din pacate datorita celor de mai sus si nerestrangerii populatiei de mistreti continuam sa ne decimam efectivele de suine in conditiile importului a 80% din carnea de porc.

Mentionam pentru toata aceasta perioada se va asigura asistenta de urgenta pentru detinatorii de animale fata de care ne cerem scuze pentru ca nu vom efectua celelalte operatiuni,identificarea animalelor. Livrarea,vanzarea lor pana ce ANSVSA va solutiona revendicarile noastre.

Amintim si faptul ca ANSVSA in plina evolutie a SARS-COV-2 nu ne-a asigurat echipamentele necesare de biosecuritate riscand sa ne imbolavim noi dar sa si vectorizam virusul prin comunitati. In aceste conditii vitrege 10% din colegi s-au imbolnavit de Covid ,unii cu evolutii bune altii inca se lupta cu boala prin spitale,sa-i ajute divinitatea sa revina cat mai repede in mijlocul nostru.

Acestea sunt o parte din problemele cu care se confrunta confratii dar a caror munca inseamna asigurarea sanatatii publice si a animalelor pentru o singura cauza nobila ,a umanitatii.

Presedinte CMVMM

Dr.Corneliu Talos