Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș sunt pregătiți să intre în competiție la Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, după festivitatea de deschidere desfășurată la Cluj-Napoca.

Primele probe ale competiției încep joi dimineață, iar reprezentanții ISU Maramureș spun că echipa este pregătită să dea tot ce are mai bun în confruntarea care testează pregătirea fizică, tehnică și capacitatea de intervenție a pompierilor din întreaga țară.

„Colegii noștri sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun. Prin dedicarea, disciplina și perseverența de care dați dovadă zi de zi, sunteți deja câștigători. Ne dorim ca fiecare oră de antrenament intensiv, fiecare picătură de transpirație și toată munca depusă până acum să se reflecte în rezultate excelente. Băieți, vă dorim mult succes! Cu curaj, înainte!”, au transmis reprezentanții ISU Maramureș. Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență reprezintă una dintre cele mai importante competiții dedicate pompierilor militari, punând la încercare viteza de reacție, rezistența fizică, îndemânarea și spiritul de echipă al participanților.

Echipa ISU Maramureș va încerca să obțină rezultate cât mai bune în probele competiției, reprezentând județul la nivel național și demonstrând nivelul de pregătire al salvatorilor maramureșeni.