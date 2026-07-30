Trei excursii, zeci de zâmbete și o lecție importantă despre încredere, curaj și puterea de a-ți face vocea auzită. Asociația Pirita Children, în parteneriat cu Asociația E-Romnja, a organizat trei ieșiri dedicate exclusiv fetelor din comunități vulnerabile, oferindu-le ocazia de a petrece timp într-un mediu sigur, în care au fost ascultate, încurajate și apreciate. Reprezentanții asociației spun că, pentru multe dintre participante, aceste activități au însemnat mai mult decât simple excursii. Au fost momente în care au avut libertatea să vorbească despre emoțiile și provocările lor, să lege prietenii și să își descopere propriile resurse interioare.

Prima ieșire a avut loc la Lacul Mogoșa, unde fetele au explorat natura alături de voluntare venite din Statele Unite ale Americii. Au descoperit pădurea și lacul, au construit și personalizat zmee și au purtat discuții despre viața lor, despre bucurii și dificultăți, într-un cadru relaxat și prietenos.

Cea de-a doua excursie s-a desfășurat la Chiuzbaia, unde participantele s-au bucurat de jocuri în apă, concursuri, picnic și activități recreative. Organizatorii spun că această experiență le-a oferit fetelor șansa de a fi pur și simplu copii, într-un spațiu în care s-au simțit acceptate și în siguranță.

Ultima ieșire a început cu un mic dejun în aer liber, în parcul de pe Câmpia Tineretului din Baia Mare, și a continuat la Muzeul Satului. Aici, participantele au vizitat gospodăriile tradiționale, au cules flori și au revăzut copăceii plantați anul trecut, constatând cu bucurie că aceștia au crescut frumos,un simbol al dezvoltării și al încrederii pe care organizatorii încearcă să le cultive în sufletele fetelor.

Pe parcursul tuturor activităților, voluntarele din Statele Unite au fost alături de participante, oferindu-le timp, atenție și sprijin emoțional. Prin aceste întâlniri, fetele au avut ocazia să își dezvolte încrederea în sine, autonomia și curajul de a-și exprima opiniile.

Asociația Pirita Children le-a mulțumit partenerilor de la E-Romnja și voluntarelor implicate în proiect pentru sprijinul acordat, subliniind că astfel de inițiative oferă mult mai mult decât experiențe frumoase: le transmit fetelor convingerea că sunt importante, că merită respect și că au puterea de a-și construi propriul viitor.