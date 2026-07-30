În fiecare an, la data de 30 iulie, este marcată Ziua Internațională a Prieteniei, o sărbătoare instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a promova solidaritatea, respectul reciproc și legăturile dintre oameni, comunități și culturi. Intr-o lume în care ritmul vieții este tot mai alert, iar comunicarea are loc adesea prin intermediul tehnologiei, această zi reamintește cât de importante sunt relațiile autentice și sprijinul pe care prietenii și-l oferă reciproc.

Adunarea Generală a ONU a proclamat Ziua Internațională a Prieteniei în anul 2011, subliniind că prietenia dintre oameni, țări și culturi poate contribui la construirea păcii, la reducerea conflictelor și la promovarea dialogului. Totodată, organizația încurajează desfășurarea de activități care promovează toleranța, incluziunea și cooperarea, în special în rândul tinerilor. Psihologii atrag atenția că prieteniile autentice au un rol esențial în menținerea sănătății mintale și emoționale. O relație bazată pe încredere și respect poate reduce nivelul de stres, poate combate sentimentul de singurătate și contribuie la o stare generală de bine.

Ziua Internațională a Prieteniei este și un prilej de a le transmite celor dragi un gând bun, de a petrece timp împreună sau de a relua legătura cu persoane pe care nu le-am mai contactat de mult timp. Uneori, un simplu mesaj, un telefon sau o întâlnire pot întări o prietenie și pot aduce bucurie de ambele părți.

Dincolo de gesturile simbolice, această zi transmite un mesaj simplu, dar puternic: prietenia rămâne una dintre cele mai valoroase legături dintre oameni, indiferent de vârstă, cultură sau locul în care trăim.