Puțini maramureșeni cunosc povestea impresionantă a învățătorului Simion Turlaș, omul care, în anii tulburi ai

celui de-Al Doilea Război Mondial și ai începutului regimului comunist, a devenit unul dintre cei mai importanți apărători ai identității românești din Maramureș. Condamnat de trei ori la moarte, de autoritățile horthyste, de trupele SS și apoi de comuniști, acesta a supraviețuit de fiecare dată și a continuat să lupte pentru comunitatea sa. Povestea sa a fost readusă în atenția publicului de publicația Semnal Săliștea de Sus, care reproduce un articol semnat de jurnalistul Sorin Grecu, inclus ulterior în volumul Rezistența românească – Povestiri din lagărele de muncă și temnițele comuniste.

Originar din Maramureș, Simion Turlaș a fost învățător timp de 42 de ani în localitățile Moisei, Bogdan Vodă, Dragomirești și Săliștea de Sus. După Dictatul de la Viena, când nordul Transilvaniei a fost cedat Ungariei, a refuzat să se refugieze în România, alegând să rămână alături de elevii și comunitatea sa, în ciuda persecuțiilor la care era supus pentru că îi învăța pe copii cântece românești și patriotice.

În anul 1942, a fost arestat împreună cu alți profesori români și condamnat la moarte de autoritățile maghiare. Potrivit mărturiei sale, salvarea a venit în urma intervenției consulului român și a mareșalului Ion Antonescu, care au obținut eliberarea celor șapte profesori printr-un schimb cu profesori maghiari aflați pe front. Înainte de eliberare, șase dintre aceștia ar fi fost otrăviți, însă Simion Turlaș și un coleg au refuzat să mănânce, intuind pericolul. După retragerea trupelor maghiare, destinul l-a adus din nou în fața morții. Capturat de militari SS în apropierea casei sale, urma să fie executat sub acuzația de spionaj, însă un consătean de origine germană a intervenit în ultimul moment și le-a spus soldaților că este un muncitor ungur, salvându-i astfel viața.

Una dintre cele mai importante pagini din biografia sa este legată de perioada de după război, când o parte a administrației locale, condusă de avocatul ucrainean Odoviciuc și sprijinită de administrația militară sovietică, încerca alipirea Maramureșului la Ucraina Subcarpatică. Simion Turlaș s-a numărat printre liderii care au mobilizat populația din zonă, organizând manifestații în apărarea administrației românești. Amploarea protestelor a determinat autoritățile sovietice să trimită o comisie de verificare, care a concluzionat că regiunea este majoritar românească, iar planul alipirii nu a mai fost dus la capăt.

Ulterior, noul regim comunist l-a arestat din nou, considerându-l un instigator. Și de această dată a scăpat de condamnarea la moarte, după ce localnicii au înconjurat sediul Securității și au cerut eliberarea sa. Potrivit relatărilor, a refuzat din nou hrana oferită în detenție, suspectând o tentativă de otrăvire.

Simion Turlaș a trăit până în anul 2018, când s-a stins din viață la vârsta de 106 ani și 9 luni. A rămas în memoria celor care l-au cunoscut drept un dascăl devotat, un patriot și un simbol al rezistenței românești în Maramureș, formând generații întregi de elevi și lăsând în urmă o poveste de viață care pare desprinsă dintr-un roman istoric.