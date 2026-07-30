Zece familii din Maramureș au primit alimente care, în mod normal, ar fi ajuns la gunoi, datorită colaborării dintre Asociația Pirita Children și Banca pentru Alimente Maramureș.

Reprezentanții asociației au transmis că produsele recuperate prin intermediul Băncii pentru Alimente au fost redisistribuite către familii aflate în nevoie, oferindu-le șansa unei mese mai sănătoase și contribuind, în același timp, la reducerea risipei alimentare.

„Aceste alimente ar fi fost aruncate dacă nu ar exista Banca pentru Alimente Maramureș. Datorită acestui parteneriat, astăzi 10 familii vor avea o masă mai sănătoasă. Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții Asociației Pirita Children. Inițiativa evidențiază importanța parteneriatelor dintre organizațiile neguvernamentale și Banca pentru Alimente, care transformă surplusul alimentar în sprijin concret pentru persoanele vulnerabile, reducând în același timp cantitatea de hrană irosită.

Prin astfel de acțiuni, voluntarii și organizațiile implicate demonstrează că solidaritatea și responsabilitatea față de resurse pot face o diferență reală în viața comunității.