În perioada 15-16 februarie 2020 la Întorsura Buzăului s-au desfășurat două importante competiții de Orientare-Schi din calendarul intern al Federației Române de Orientare, respectiv Campionatele Naționale în probele de medie și lungă distanță și Cupa României. Întrecerile s-au desfășurat sub egida FRO în parteneriat cu CS Babarunca Săcele, organizatori care, după câteva săptămâni de amânări din cauza lipsei zăpezii, au reușit cu mari eforturi să organizeze pana la urma aceste concursuri.

C.S. Știința Electro Sistem Baia Mare a resimțit din plin această acută lipsă de zăpadă și a fost nevoita de multe ori sa își adapteze pregătirile pentru aceste importante competiții efectuând antrenamente alternative. În aceste condiții rezultatele obținute de sportivii băimăreni antrenați de Istvan Sebestyen și Lucia Pop sunt excelente, reușind sa obțină 36 de podiumuri, dominând astfel competiția și reușind sa își mențină titulatura de cel mai puternic club sportiv la orientarea de iarna. In plus in in unele categorii de participare podiumul de premiere a fost ocupat in intregime de sportivii de la CS Stiinta Electro Sistem Baia Mare.

Rezultatele obținute sunt:

CN de Lungă Distanță:

Locuri I: Sabou Tania la F14, Roman Alexandra la F17, Pop Lucia la F45, Vadean Cătălin la M17

Locuri II: Sebestyen Carla la F12, Kotai Alexandro la M14, Catana Marius la M17, Sebestyen Istvan la M21

Locuri III: Creciun Alexandra la F17, Manu Cristian la M12

CN de Medie Distanță:

Locuri I: Sabou Tania la F14, Roman Alexandra la F17, Pop Lucia la F45, Kotai Alexandro la M14, Vadean Cătălin la M17

Locuri II: Sebestyen Carla la F12, Hreniuc David la M17, Sebestyen Istvan la M21

Locuri III: Man Antonia la F14, Manu Andreea la F17, Manu Cristian la M12, Biro Laurențiu la M14, Catana Marius la M17.

Cupa României.

Locuri I: Sebestyen Carla la F12, Sabou Tania la F14, Roman Alexandra la F17, Pop Lucia la F45, Kotai Alexandro la M14, Vadean Cătălin la M17, Sebestyen Istvan la M21

Locuri II: Catana Marius la M17

Locuri III: Man Antonia la F14, Creciun Alexandra la F17, Manu Cristian la M12, Biro Laurențiu la M14, Hreniuc David la M17.

Următoarele competiții la care vor participa sportivii băimăreni vor fi Campionatele Naționale în probele de sprint, ștafetă și ștafetă mixtă, însă locația și data vor fi stabilite cât de curând de catre Federatia Romana de Orientare, în funcție de starea zăpezii.