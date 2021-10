1. Toată vara am stat cu curu pe cămașă (nu pe dosare ca procurorii zeiței de la Sibiu) și nu ne-am pregătit pentru valul patru. Am jucat golf și nu am avut chef să facem achiziții de medicamente pentru tratarea bolnavilor de COVID. Pentru că deh, aveam vaccinuri și am spus că am învins pandemia. Iar oamenii au înțeles că nu trebuie să se mai vaccineze. Și pe bună dreptate au mers fiecare să joace golf chiar dacă în realitate jucau țurca!