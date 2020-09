Comuna Oncești a căpătat faimă în primul rând pentru chefurile monstruoase, mascate sub titlul pompos de “activități culturale”, pe care primarul în funcție, cu sponsorizarea CJ, le organizează aici. Astfel de petreceri, la care sunt invitați colegi de partid ai primarului și oameni din administrație, nu au cum să contribuie cu adevărat la promovarea turismului. Onceștiul este o comună superbă, locuită de oameni frumoși; dacă în fruntea Consiliului Județean și în fruntea Primăriei s-ar afla cu adevărat oameni gospodari, ei ar putea dezvolta aici turismul. Mai mult, comuna dispune de terenuri care s-ar preta pentru diverși investitori, iar apropierea de municipiul Sighetu Marmației este un atu în acest sens.

Zilele trecute, Romeo Dobocan, candidatul susținut de PMP pentru președinția Consiliului Județean, și Vasile Pașcu, candidatul PMP pentru Primăria Oncești, au bătut ulițele comunei. Au stat de vorbă cu oamenii, au discutat despre problemele lor, despre singurătatea pe care mulți dintre cei în vârstă trebuie să o suporte, dar au și râs, pentru că localnicii au un dezvoltat simț al umorului. Sunt oameni cu buna dispozitie la ei, indiferent de vremuri.

“Această zonă a Văii Izei trebuie să fie constant o prioritate pentru Consiliul Județean, prin prisma posibilităților de dezvoltare, dar, mai ales, a oamenilor faini. Au rămas puțini tineri, tocmai pentru că lipsesc perspectivele. Soluția Dobocan este pentru a reda speranța pentru satul românesc. Nu vom reuși asta prin pseudo-manifestări culturale desfășurate între 4 pereți, ținute cu mese întinse, ci prin promovarea adevăratelor valori. Onceștiul și întreaga Vale a Izei au nevoie de promovare turistică. Trebuie profitat de faptul că localitatea nu este foarte departe de Sighet și că are câteva suprafețe disponibile de teren, bune pentru a atrage investitori”, spune Romeo Dobocan.

Candidatul PMP la președinția consiliului județean a fost impresionat de vigoare unui senior al satului. “Am cunoscut-o pe mătușa Pălăguța. Dar nimeni nu-i spune așa. Toată lumea o știe de „moașa lui Harbuz”. O femeie de 94 de ani, care a moșit mai mult de jumătate satul. Nu mai știe numărul copiilor pe care i-a adus pe lume. Dar știe și azi numele unguentului folosit în procedura nașterii. Mi l-a zis, dar avea o denumire prea complicată ca să-l rețin. Am retinut însă nevoile celor de acolo și speranța pe care mi-au transmis-o. Pentru asta mă voi bate ca președinte al Consiliului Județean. Pentru că am respect pentru oameni, am respect pentru Maramureș!”, arată Dobocan.

Pe 27 septembrie, mergi la vot și pune ștampila pe poziția 4. Votează Romeo Dobocan și echips PMP pentru președinția Consiliului Județean Maramureș!

Material comandat de Partidul Mișcarea Populară organizația Maramureș și realizat de „Claudiu Steți PFA”.