La data de 8 aprilie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident rutier, în localitatea Văleni.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 65 de ani, care conducea un tractor având atașată o remorcă, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a acroșat gardul împrejmuitor al unui teren.

Din nefericire, accidentul s-a soldat cu decesul unui pasager, un bărbat de 55 de ani.

Conducătorul vehiculului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.