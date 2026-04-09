În perioada 6-9 aprilie, municipiul Baia Mare a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Religie, destinată elevilor din clasele V–XII, inclusiv celor din cadrul învățământului vocațional-teologic.

Evenimentul s-a desfășurat la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, instituție de învățământ orientată spre formarea intelectuală și spirituală a tinerilor, în spiritul unei educații care cultivă demnitatea umană prin deschiderea constantă către bine, frumos și adevăr.

Organizată în conformitate cu calendarul competițional aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, Olimpiada Națională de Religie Catolică, Cultele Romano-Catolic – limba română și Greco-Catolic, reprezintă un cadru academic de excelență, menit să valorifice cunoștințele teologice, capacitatea de reflecție critică și profunzimea înțelegerii valorilor spirituale.

În acest context, Episcopia Greco-Catolică de Maramureș a avut onoarea de a găzdui desfășurarea competiției, reunind, la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, elevi merituoși din întreaga țară, cadre didactice dedicate și reprezentanți ai vieții ecleziale, într-un autentic spirit de comuniune și excelență.

Festivitatea de deschidere, desfășurată în data de 6 aprilie, a marcat debutul oficial al acestei manifestări educaționale printr-un moment solemn, încărcat de emoție și reflecție. Într-un cadru festiv, participanții au fost întâmpinați cu căldură, iar mesajele transmise au subliniat importanța formării religioase în devenirea armonioasă a tinerilor, evidențiind totodată valoarea excelenței și a credinței cultivate prin educație.

În data de 7 aprilie, elevii participanți au susținut proba de concurs, prilej de afirmare a cunoștințelor dobândite și a profunzimii înțelegerii valorilor creștine. Competiția s-a desfășurat într-un spirit de respect, echilibru și responsabilitate, reflectând atât rigoarea academică, cât și dimensiunea formativă a disciplinei religie.

În 8 aprilie, a avut loc festivitatea de premiere, prilej cu care au fost recunoscute și celebrate performanțele elevilor, precum și implicarea tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestui eveniment. Momentul premierii a reprezentat nu doar o răsplată a efortului intelectual, ci și o reafirmare a valorilor fundamentale ale educației autentice: credința, perseverența și dăruirea.

În calitate de instituție gazdă, Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” își exprimă profunda recunoștință față de toți partenerii instituționali, cadre didactice, organizatori și voluntari, pentru sprijinul acordat și pentru contribuția esențială la reușita acestui eveniment de anvergură națională.

Această olimpiadă nu a fost doar o competiție, ci o veritabilă experiență de comuniune spirituală și de consolidare a identității valorice a tinerilor, oferindu-le oportunitatea de a se afirma nu doar prin cunoaștere, ci și prin trăire autentică.