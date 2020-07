Luna septembrie va veni cu șocuri puternice pentru români. Reprezentanții industriei alimentare vorbesc despre scumpiri în lanț începând din această toamnă, pentru toate produsele.

Scumpirile sunt generate de pandemia de coronavirus, dar și de secetă. Datele institutului Național de Statistică ne arată că prețurile ar putea crește cu 23% în perioada următoare, iar în contextul economic dificil românii sunt prudenți, cumpără mai puține produse și servicii.

Dragoș Frumosu, coordonator departament Industrie Alimentară PPU-SL, spune că prețul alimentelor începând din septembrie va crește semnificativ

„Pandemia a blocat industria alimentară destul de mult. Chiar dacă am avut un început când ne speriam vizavi de cantitatea mare de cumpărături pe care o făceau românii, apoi am ajuns în situația să facem stocuri pentru că au scăzut vânzările. A scăzut puterea de cumpărare, fiind foarte mulți șomeri în această perioadă (…). Am cerut sprijinul statului…pauză. Niciun răspuns”, acuză acesta.

Val de scumpiri pentru români

„Pe lângă această pandemie, am avut cea mai puternică secetă din ultimele 30 de ani. Este evident că în toamnă vizavi de prețul grâului, porumbului, floarea-soarelui vom asista la scumpiri pentru că seceta nu a fost numai în România. În momentul în care la aceste materii prime, să le numesc așa, prețul va crește, obligatoriu vor vom asista la creșteri de prețuri în lanț. Tot ce înseamnă carne de porc, pasăre, vită, lapte”.

Aurel Popescu, președintele Rompan, a vorbit la Antena 3 despre prețurile alimentelor în perioada următoare.

„În domeniul nostru de morărit-panificație se va întâmpla acest fenomen. Deja a început recoltarea grâului și nu avem o oglindă perfectă a ceea ce se întâmplă și ce producție vom realiza. Văd că prețurile sunt în continuă creștere, au fost și la sfârșitul recoltei de anul trecut.

În luna iunie am înregistrat cele mai mari prețuri de vânzare a grâului. Cine nu a modificat prețurile până acum probabil că le va modifica după cumpărarea grâului nou și se va vedea în piață o creștere de prețuri la pâine care este necesară pentru că trebuie să pui de acord cheltuielile cu veniturile pe care realizezi”, a mai spus Popescu.