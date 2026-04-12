În noaptea sfântă a Învierii Domnului, 12 aprilie 2026, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a devenit loc de pelerinaj pentru numeroși credincioși veniți din toate colțurile țării, dornici să trăiască bucuria pascală într-un cadru deosebit, încărcat de spiritualitate și liniște.

Slujba de Înviere a început în miez de noapte, când obștea monahală, alături de miile de credincioși prezenți, a întâmpinat Lumina Sfântă, vestind cu emoție și credință biruința vieții asupra morții. În dangăt de clopote și cântări pascale, întreaga suflare a rostit într-un glas: „Hristos a Înviat!”, într-o atmosferă de profundă trăire duhovnicească.

După momentul împărțirii luminii, slujba a continuat cu Sfânta Liturghie, săvârșită în sobor de preoți și diaconi, în biserica mănăstirii. Credincioșii au participat cu evlavie la rugăciune, mulți dintre ei împărtășindu-se cu Sfintele Taine, într-un moment de comuniune și reînnoire sufletească.

Frumusețea slujbei, îmbinată cu liniștea specifică locului și peisajul deosebit al Rohiei, a oferit celor prezenți o experiență spirituală profundă, transformând noaptea de Paști într-un moment de neuitat.

Praznicul Învierii Domnului rămâne astfel o mărturie vie a credinței, speranței și iubirii, unite în inimile tuturor celor care au ales să fie prezenți la Mănăstirea Rohia în această noapte binecuvântată.

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!