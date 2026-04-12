Hristos a Înviat!

În lumina sfântă a celei mai mari sărbători a creștinătății, credincioșii Parohiei Ortodoxe „Sfântul Ierarh Nicolae” din Glod – Maramureș au trăit cu emoție și bucurie Praznicul Învierii Domnului. În noaptea sfântă, biserica a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși veniți să primească Lumina Sfântă și să mărturisească, într-un glas, biruința vieții asupra morții.

Slujba de Înviere a fost oficiată într-o atmosferă de profundă trăire duhovnicească, iar momentul împărțirii luminii a adus speranță și pace în sufletele tuturor celor prezenți. Tradițiile pascale au fost păstrate cu sfințenie, iar comunitatea s-a unit în rugăciune și recunoștință.

Această minunată zi a fost sărbătorită cu multă credință de frumoșii credincioși ai comunității noastre, care au demonstrat încă o dată puterea unității și a valorilor creștine.

Acest Praznic Luminos să ne aducă tuturor pace în suflete, bucurie și binecuvântare!

Vă invităm să urmăriți în continuare o galerie foto ce surprinde cele mai emoționante momente din noaptea Învierii, trăite alături de credincioșii din Parohia Glod.

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!