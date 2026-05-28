Un cetățean ucrainean, epuizat și dezorientat, aflat de mai multe zile în zona montană, a solicitat sprijin prin 112. Din păcate, semnalul telefonic s-a întrerupt, ultimele informații transmise echipelor de salvare indicând că acesta a intrat într-o zonă extrem de periculoasă, cu prăpăstii și cascade – zona Criva, una dintre cele mai dificile din Munții Maramureșului.

Pentru intervenție a fost solicitat un elicopter cu troliu, iar misiunea aeriană a fost recent aprobată. Acțiunea de salvare este în desfășurare și evoluează dinamic.