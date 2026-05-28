ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 28 mai, ora 10.00 – 29 mai, ora 23.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului.

Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

Vineri (29 mai), vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h.

De asemenea este în vigoare o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 28 mai, ora 10.00 – 28 mai, ora 21.00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de joi (28 mai) vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70…90 km/h.

O ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN va intra în vigoare vineri, 29 mai, ora 10.00 până în 29 mai, ora 21.00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de vineri (29 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h.